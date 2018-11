Bürgerschaft: Bessere Taktung zwischen Blankenese und Wedel

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Parteiübergreifend hat sich die Hamburgische Bürgerschaft für eine Verbesserung der S-Bahn-Verbindung zwischen Blankenese und Wedel (Kreis Pinneberg) ausgesprochen. So solle der Zehn-Minuten Takt der S1 weiter ausgedehnt und die Strecke an Wochenenden auch nachts durchgehend befahren werden, sagte der SPD-Abgeordnete Ole Thorben Buschhüter am Donnerstag. Mit ihrem Antrag, in dem der Senat aufgefordert wird, entsprechende Maßnahmen gemeinsam mit Schleswig-Holstein zu prüfen, wollten SPD und Grüne dem Bürgerwillen Rechnung tragen und das Verkehrsangebot an flexiblere Arbeits- und längere Ladenöffnungszeiten anpassen.

Für die CDU sprach Verkehrsexperte Dennis Thering von einem "Schritt in die Richtige Richtung". Bis 2030 werde die Zahl der Pendler um 25 Prozent steigen. Er mahnte einen "großen Wurf" an, "um das Pendeln mit Bus und Bahn noch attraktiver zu machen" und die Hamburger Straßen vom Individualverkehr zu entlasten. Ewald Aukes von der FDP sprach sich langfristig für einen durchgehenden Zehn-Minuten-Takt der S1 bis nach Wedel aus.

Der Grünen-Politiker Martin Bill verwies darauf, dass der HVV im Dezember "eine Angebotsoffensive mit neuen Zügen, mit längeren Zügen und mit neuen Bussen" beginnen werde. "Aber das reicht nicht." Deshalb sei ein längerer Zehn-Minuten-Takt der S1 nach Wedel wichtig. Das Problem sei die Eingleisigkeit auf der Strecke, "die man leider nicht so leicht beheben kann".

Die Linke regte in einem eigenen Antrag den Bau einer zusätzlichen Ausweichmöglichkeit in Iserbrook an, um Verspätungen zu vermeiden. Eine bessere Taktung bringe mehr Menschen auf die Bahn, sagte Verkehrsexpertin Heike Sudmann. "Wenn sie wissen, sie müssen nicht lange warten, dann werden wesentlich mehr Leute mit der Bahn fahren."

Der SPD-Antrag fand mit den Stimmen von Rot-Grün eine Mehrheit, wurde aber nachträglich - wie auch der Linken-Antrag - zur weiteren Beratung an den Verkehrsausschuss überwiesen.