Bildungspolitikerin legt Bürgerschaftsmandat nieder

Hamburg (dpa/lno) - Die bildungs- und religionspolitische Sprecherin der Grünen in der Hamburgischen Bürgerschaft, Stefanie von Berg, legt ihr Mandat nieder. Die 54-Jährige begründete ihren Schritt nach Angaben des "Hamburger Abendblatts" (Dienstag) mit der Doppelbelastung als Leiterin des Studienseminars für Berufsschullehrer in Stade und als Abgeordnete. "Ich kann meinen Beruf und die politische Arbeit nicht mehr unter einen Hut bringen", sagte sie der Zeitung. Von Berg legt ihr Mandat zum 1. November nieder. Nachrücker wird nach Angaben der Fraktion Dominik Lorenzen. Der 36-Jährige ist Unternehmer und bislang Abgeordneter in der Bezirksversammlung Eimsbüttel. Ob er auch von Bergs Aufgaben in der Bürgerschaft übernimmt, sei noch offen, hieß es.