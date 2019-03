Ausbau des Radverkehrsnetzes langsamer als erhofft

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Trotz Investitionen auf Rekordniveau kommt der Ausbau des Radwegenetzes in Hamburg langsamer voran als erhofft. Im vergangenen Jahr wurden nur gut 32 Kilometer Radverkehrswege fertiggestellt, wie aus der Jahresbilanz Radverkehr hervorgeht, die der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Bürgerschaftsfraktion, Martin Bill, beim Senat erfragt hat. Das waren zwar zwei Kilometer mehr als 2017. Das Bündnis für den Radverkehr, dem Behörden und Bezirksämter angehören, geht bei seinen Plänen zum Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt jedoch von jährlich 50 Kilometern aus.

Bill sieht die Stadt dennoch auf einem guten Weg. "Zwar konnte in der Strecke nicht so viel erreicht werden wie erhofft, dafür wurden einige schwierige Projekte und Lückenschlüsse angepackt." Aufwendige und bedeutende Vorhaben wie Kreuzungsbauten seien fertiggestellt worden. "So wurde an der Uferstraße eigens für den Radverkehr eine eigene Ampelkreuzung über das Lerchenfeld gebaut. Das sind in der Bilanz zwar nur 30 Meter, aber ein enormer Zeitgewinn für alle, die auf der Veloroute 6 fahren", sagte Bill der Deutschen Presse-Agentur.

Der Fortschritt beim Ausbau schlage sich auch in den Ausgaben nieder. "Allein in die Infrastruktur wurden 24,8 Millionen Euro investiert." Das ist mehr als doppelt so viel wie 2017 mit 11,6 Millionen Euro. Auf die Bevölkerung hochgerechnet kommt Bill auf 13,89 Euro pro Kopf. Hinzu kämen jährliche Ausgaben für Bike and Ride, Stadtrad und den Winterdienst auf Radwegen in Höhe von rund 3 Millionen Euro. "Die Summe, die Hamburg aktuell in den Radverkehr investiert, ist auf Rekord-Niveau und zeigt, dass wir es ernst meinen mit dem Ausbau der Velorouten."

280 Kilometer Velorouten sollen den Plänen zufolge helfen, in Hamburg per Fahrrad schnell und sicher ans Ziel zu kommen. Handlungsbedarf besteht noch an rund 170 Kilometern der ausgewiesenen Routen, wie der Senat Ende vergangenen Jahres in seinem Fortschrittsbericht für den Radverkehr konstatiert hatte.

Bill zufolge ist der Trend zum Radfahren in Hamburg ungebrochen. Das zeige sich auch "an den wieder einmal erfreulichen Stadtrad-Zahlen". Mehr als 2,9 Millionen Mal wurden die Räder 2018 ausgeliehen - ein leichtes Plus von 0,4 Prozent. Die Zahl der Neukunden stieg sogar um knapp 20 Prozent auf 58 563. Insgesamt sind den Angaben zufolge mehr als 473 000 Kunden beim von der DB-Tochter Deutsche Bahn Connect betriebenen Bike-Sharing registriert.