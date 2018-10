AfD: Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen Handelskammerpräses

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Wegen der Ausladung bei einer Stolperstein-Verlegung reicht die Hamburger AfD-Fraktion Rechtsaufsichtsbeschwerde gegen den Präses der Handelskammer ein. Handelskammerchef Tobias Bergmann habe mit der Ausladung gegen das Neutralitätsgebot verstoßen, sagte Fraktionschef Alexander Wolf am Montag. Bergmann hatte zunächst Vertreter aller in der Bürgerschaft vertretenen Fraktionen zu der Verlegung der Stolpersteine vor einer Woche eingeladen, mit denen an das Schicksal der jüdischen Mitglieder der Kammer während der Nazi-Herrschaft erinnert werden soll. Die Ausladung hatte er Wolf zufolge damit begründet, dass die AfD keine "Lehren aus diesem dunkelsten Kapitel deutscher Geschichte gezogen" habe.

Die Handelskammer sei als eine Körperschaft öffentlichen Rechts zur Neutralität verpflichtet, sagte Wolf. "Die Ausladung der AfD-Fraktion von der Stolpersteinverlegung und die öffentlich vorgetragene Begründung von Präses Bergmann verstoßen eklatant gegen diese Grundprinzipien." Er forderte die Wirtschaftsbehörde als zuständige Aufsichtsbehörde auf, "den Vorgang sorgfältig zu prüfen, die Verletzung des Neutralitätsgebotes zu rügen und auch bezüglich der Ausladung der AfD-Fraktion durch Präses Bergman öffentlich Stellung zu nehmen".