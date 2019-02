AfD-Bürgerschaftsfraktion mit neuer Doppelspitze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Die AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft hat eine neue Doppelspitze. Nach dem Parteiaustritt von Jörn Kruse im Oktober vergangenen Jahres werde der Landesvorsitzende und frühere Innensenator Dirk Nockemann den Fraktionsvorsitz ab 1. März an der Seite von Alexander Wolf übernehmen, teilte die Fraktion am Mittwoch mit. Als Fraktionschef wolle er die AfD als "freiheitlich-konservative Kraft weiter etablieren" und "die Finger in die Wunden der verfehlten rot-grünen Politik" legen, sagte Nockemann. Wolf sprach von einer "schlagkräftigen" Doppelspitze. "Dirk Nockemann und ich werden uns sehr gut ergänzen."

Der damalige Co-Fraktionschef Kruse hatte die AfD im Herbst verlassen und rechte Tendenzen als Grund genannt. Er gehört der Bürgerschaft aber weiter als fraktionsloser Abgeordneter an.