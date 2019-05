SPD-Wahlkampfhöhepunkt in Bremen mit Nahles und Scholz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Zwei Tage vor der Europawahl und der Bürgerschaftswahl in Bremen will die SPD heute auf dem Bremer Marktplatz ihre Anhängerschaft noch einmal mobilisieren. Zu der Wahlkampfveranstaltung werden neben Parteichefin Andrea Nahles mehrere SPD-Kabinettsmitglieder, darunter Außenminister Heiko Maas und Finanzminister Olaf Scholz, sowie Juso-Chef Kevin Kühnert und die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl, Katarina Barley, erwartet.

Die Veranstaltung steht unter dem Motto "Kommt zusammen. Für Bremen und Europa!". Die SPD regiert in Bremen in dritter Legislaturperiode mit den Grünen und stellt in dem kleinsten deutschen Bundesland seit über 70 Jahren den Regierungschef. Allerdings muss die Partei am Sonntag bei der Landtagswahl mit einem deutlichen Stimmenverlust rechnen. Für Rot-Grün dürfte es nicht mehr reichen. Umfragen zufolge liegt die oppositionelle CDU vor der SPD.