Sanierung von Bremer Bürgerschaft wird teurer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Sanierung der Bremer Bürgerschaft wird doppelt so teuer wie geplant. Nach einem Bericht von Radio Bremen sollen die Kosten von ursprünglich fünf auf voraussichtlich zehn Millionen Euro steigen. Das wurde am Dienstag im Grundsatz von Kreisen im Haushalts- und Finanzausschuss bestätigt. Für die Kostensteigerung ist dem Bericht zufolge die Digitalisierung des Gebäudes verantwortlich. Im gesamten Haus müssen Kabel neu verlegt werden. Auch das Heizungssystem muss erneuert werden. Die Bauarbeiten sollen Mitte 2019 starten. Der Haushaltausschuss soll sich am Freitag mit den Sanierungsplänen befassen.