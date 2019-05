Letzte Landtagssitzung vor Wahl: Grotheer dankt Abgeordneten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Bremen (dpa/lni) - Die Bremische Bürgerschaft hat die letzte Sitzung vor der Landtagswahl am 26. Mai beendet. Landtagspräsidentin Antje Grotheer (SPD) dankte den Abgeordneten für die Arbeit und das Engagement in den vergangenen vier Jahren. "Im Landtag kommen wir in dieser Legislaturperiode auf 2200 Drucksachen, in der Stadtbürgerschaft auf 1000 - so viele wie noch nie", betonte Grotheer zum Ende der Sitzung.

Für etwa ein Viertel der derzeit 83 Parlamentarier war es definitiv ein endgültiger Abschied, denn 21 von ihnen werden in zweieinhalb Wochen nicht mehr antreten, darunter auch Bernd Ravens (74/parteilos). Der mit 44 Jahren im Parlament dienstälteste noch amtierende Abgeordnete war lange in der CDU-Fraktion, trat 2015 aus und wurde 2016 als Parteiloser in die SPD-Fraktion aufgenommen.

Offiziell endet die Legislaturperiode der 19. Bremischen Bürgerschaft am 7. Juni. Nach Artikel 81 der Landesverfassung tritt die neue Bürgerschaft innerhalb eines Monats nach Ablauf der Wahlperiode der vorhergehenden Bürgerschaft zusammen. Für die konstituierende Sitzung sind zwei Termine im Gespräch: der 26. Juni oder alternativ der 3. Juli.