Behörde: Verein "Kolibri" darf keine Spenden sammeln

Trier (dpa/lrs) - Der Verein "Kolibri - Hilfe für krebskranke Kinder Deutschland" mit Sitz in Berlin darf in Rheinland-Pfalz keine Spenden mehr sammeln. Nach einer Überprüfung sei "keine Gewähr für eine einwandfreie und zweckentsprechende Verwendung der Geldspenden gegeben", teilte die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) als landesweite Spendenaufsicht am Freitag in Trier mit. Sollte der Verein weiter um Spenden werben oder Spendendosen in Geschäften aufstellen, bitte die ADD um Mitteilung.