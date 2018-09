Kein Anschluss unter dieser Nummer beim Finanzamt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Krumbach (dpa/lby) - Eine der zentralen Steuerbehörden in Schwaben ist seit Wochen per Telefon nicht zu erreichen. Wer die Finanzkasse in Krumbach wegen einer Steuerzahlung erreichen will, bekommt tagelang nur ein Besetztzeichen zu hören. Wie der EDV-Experte der Behörde nun der "Augsburger Allgemeinen" (Mittwoch) sagte, kann das Problem seit mittlerweile drei Wochen nicht gelöst werden. "Der Betreiber der Telefonanlage verweist mich an den Anbieter, der Anbieter an den Betreiber der Telefonanlage." Da die Ursache nicht gefunden sei, sei auch keine Lösung in Sicht.

Damit ist zentrale Finanzkasse für Nordschwaben für die Bürger nur noch per E-Mail oder Brief zu erreichen. In Krumbach wird nicht nur der Zahlungsverkehr für die beiden Augsburger Finanzämter abgewickelt, sondern auch für vier weitere Finanzämter in der Region.