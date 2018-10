Staatsrätin Badde in einstweiligen Ruhestand versetzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Im Zusammenhang mit der Rolling-Stones-Freikartenaffäre hat der Hamburger Senat am Montag die Gesundheitsstaatsrätin Elke Badde (SPD) in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Die Staatsanwaltschaft habe mitgeteilt, dass sie gegen Badde Anklage wegen Vorteilsannahme und Verleitung eines Untergebenen zu einer Straftat vor dem Amtsgericht Hamburg erhebe, hieß es. Die Versetzung in den einstweiligen Ruhestand erfolge im Hinblick auf die beamtenrechtlichen Regelungen und im gegenseitigem Einvernehmen, teilte die Senatskanzlei mit. Bürgermeister Peter Tschentscher und Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks (beide SPD) dankten Badde für ihre engagierte Arbeit. Die 58-Jährige war seit sieben Jahren Staatsrätin in der Gesundheitsbehörde.

Wegen der Vergabe von rund 100 Freikarten ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen weitere Beschuldigte, darunter den ehemaligen Leiter des Bezirksamts Nord Harald Rösler und dessen gewählte Nachfolgerin Yvonne Nische (beide SPD). Diese Ermittlungen dauerten an, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Bei dem Konzert am 9. September 2017 hatten 82 000 Fans die Rolling Stones begeistert gefeiert. Die Tickets kosteten zwischen 100 und knapp 900 Euro. Für die Genehmigung des Konzerts war das Bezirksamt Nord zuständig.