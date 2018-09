Der Zoll trägt blau: Neue Dienstkleidung wird vorgestellt

25. September 2018 03:25 Behörden - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Zöllner sollen ein neues, moderneres Outfit bekommen - und als eine der ersten Dienststellen vollzieht das Hauptzollamt Frankfurt den Kleiderwechsel. Heute werden die neuen blauen Dienstkleidungs-Kombinationen am Frankfurter Flughafen vorgestellt. Dabei soll erläutert werden, was außer dem Farbwechsel - bisher trugen die Zöllner im Dienst eine blaugrüne Uniform - neu an der Ausstattung ist. Das Hauptzollamt ist nach Angaben eines Sprechers bereits komplett mit der neuen Dienstkleidung ausgestattet.