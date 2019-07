Thüringens Finanzämter stellen mehr Nachwuchs ein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Für Thüringens Finanzämter soll mehr Personal ausgebildet werden. Im Zeitraum von 2021 bis 2029 sollen jährlich bis zu 150 Ausbildungs- und Studienplätze vergeben werden, kündigte das Finanzministerium in Erfurt an. Derzeit gebe es jährlich etwa 125 Ausbildungsstellen. Im August würden 50 Anwärter ein Studium und 71 eine Ausbildung in der Thüringer Steuerverwaltung beginnen.

"Unsere Bewerber erhalten in Thüringen eine heimatnahe Ausbildung und können sich auf einen sicheren Arbeitsplatz mit flexiblen Arbeitszeiten freuen", sagte Finanzministerin Heike Taubert (SPD) nach Ministeriumsangaben.

Die Ausbildung in der Finanzverwaltung ist bei jungen Leuten gefragt. Während vor allem das Handwerk und die Industrie über zu wenige Lehrstellenbewerber klagen, drängen junge Leute in den Landesdienst. Laut Finanzministerium gab es in den vergangenen Jahren für die ausgeschriebenen Ausbildungsstellen jährlich mehr als 1000 Bewerber.