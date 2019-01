12 Kommunen wollen Gehaltszuschüsse für Amtsärzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Um Amtsärzten ein attraktiveres Gehalt zahlen zu können, haben acht Landkreise und vier kreisfreie Städte in Thüringen Gehaltszuschüsse für die Mediziner beim Land beantragt. Davon sollen in diesem Jahr 41 Ärzte in kommunalen Gesundheitsämtern profitieren, wie das Sozialministerium auf Anfrage mitteilte. Mit einer Zulage soll die Gehaltsdifferenz zu den deutlich besser bezahlten Ärzten in Krankenhäusern verringert werden. Die Differenz gilt als Hauptgrund für die Probleme vieler Kommunen, Stellen im öffentlichen Gesundheitsdienst zu besetzen. In Thüringen sind derzeit rund 15 Stellenausschreibungen für Ärzte in Gesundheitsämtern im Internet veröffentlicht.