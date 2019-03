DGB will Kampagne für bezahlte Bildungszeit intensivieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Gewerkschaften in Sachsen wollen ihre Kampagne für gesetzlich geregelten Anspruch auf bezahlte Bildungszeit intensivieren. "Wir wollen fünf Tage bezahlte Bildungszeit", sagte die stellvertretende DGB-Landesvorsitzende Anne Neuendorf in Dresden. Neben Bayern sei Sachsen das einzige Bundesland, in dem es noch keine bezahlte Freistellung für Bildung gebe. Der DGB hatte die Kampagne im September gestartet, nachdem der Landtag den Entwurf eines Bildungsfreistellungsgesetzes der Grünen abgelehnt hatte. Mittlerweile haben einige Kommunen in Sachsen eigenständig die Freistellung für Bildung eingeführt.