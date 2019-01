Bundespolizei erwartet Personalzuwachs

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Mit einem stetigen Personalzuwachs bei der Bundespolizei rechnet der neue Chef der Dresdner Inspektion, Rico Reuschel. "Wir haben starke Einstellungsjahrgänge", sagte der 48-Jährige am Donnerstag in der Elbestadt. 2019 kämen die ersten Absolventen in die Dienststellen. "Das wird die Altersabgänge deutlich übersteigen", so Reuschel, der seit Januar im Amt ist. Insgesamt schlössen 2100 Anwärter ihre Ausbildung ab. Für seinen Bereich würden etwa 20 Führungskräfte dazugewonnen.

Die Behörde mit knapp 400 Mitarbeitern sei sehr gut aufgestellt und auf "ein herausforderndes Jahr" mit Fußballspielen, Wahlkämpfen und Migration vorbereitet, sagte Reuschel, der zuletzt im Bundespolizeipräsidium in Potsdam für das Thema Außengrenzen zuständig war. Bei Angriffen auf Beamte oder Beleidigungen ihnen gegenüber werde konsequent eingegriffen. "Wir werden einzelnen Randalierenden, die ihre Wut rauslassen, das Heft des Handelns nicht überlassen."

2018 wurden nach Angaben eines Sprechers rund 7700 Straftaten registriert, etwa 300 weniger als im Vorjahr. Illegale Einreisen und Aufenthalte haben demnach bei rückläufiger Migration leicht zugenommen. Die Zahl der Gewaltdelikte sei ebenfalls gestiegen, auch in ihrer Intensität. Gleiches gelte für Fälle von Vandalismus und Verstöße gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz. Den Angaben zufolge wurden rund 1700 mit Haftbefehl oder anderweitig Gesuchte gestellt - 280 weniger als 2017.