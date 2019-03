Behörden - Darmstadt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Darmstadt (dpa/lhe) - Bei der Einbürgerung von Briten zeichnet sich in Südhessen ein "Brexit-Endspurt" ab. Nach Angaben des Regierungspräsidiums (RP) Darmstadt sind in den ersten Wochen dieses Jahres schon 131 Anträge von Personen mit britischem Pass beim RP Darmstadt eingegangen gegenüber 34 im Jahr zuvor. Viele Briten, die im Regierungsbezirk leben und arbeiten, wollten noch vor dem Brexit eingebürgert werden, erklärte die Behörde. Auf diese Weise könnten sie EU-Bürger bleiben und nach der Einbürgerung ihre britische Staatsangehörigkeit behalten. Das Regierungspräsidium in Südhessen gilt als größte Einbürgerungsbehörde Deutschlands.

Die hessische Europaministerin Lucia Puttrich (CDU) besucht heute das RP. Laut Mitteilung will sie sich über die Auswirkungen des nahenden Brexits auf die Behörde informieren, die als Teil der Landesverwaltung in mehrfacher Weise vom geplanten EU-Austritt der Briten betroffen ist.