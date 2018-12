Zu Unrecht abgeschobener Asylbewerber kommt zurück

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Ein zu Unrecht nach Russland abgeschobener Asylbewerber wird am Sonntag wieder in Deutschland erwartet. Der 27 Jahre alte Jeside werde nach Berlin fliegen, teilten das Regierungspräsidium Gießen und der Anwalt des Mannes am Freitag mit. Zuletzt soll er sich in Armenien aufgehalten haben.

Das Land Hessen muss den russischen Staatsbürger zurückholen, weil seine Abschiebung am 13. November laut Urteil des Verwaltungsgerichts Gießen rechtswidrig war. Der Mann sei der erste Asylbewerber der vergangenen Jahre aus Hessen, der zurückgeholt werden müsse, heißt es im Innenministerium.

Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hatte den Asylantrag des Mannes abgelehnt. Dieser Bescheid ist dem Mann nach Feststellung des Gerichts aber nicht ordnungsgemäß zugestellt worden. Der Mann habe daher zu spät gegen seine Ablehnung klagen können. Das BAMF hingegen ging davon aus, dass das Verfahren abgeschlossen war. Dies hatte es dem Regierungspräsidium Gießen so mitgeteilt, das dann die Abschiebung veranlasst hat.

Der Asylbewerber hat nach Darstellung seines Anwalts 2015 zusammen mit seiner Mutter Asyl in Deutschland beantragt. Sie seien Jesiden und fühlten sich als Angehörige dieser religiösen Minderheit in Russland verfolgt. Die Mutter (53) sitze nach einem Schlaganfall im Rollstuhl und sei auf Hilfe angewiesen. Für sie habe er ein Abschiebeverbot erwirkt, sagte der Anwalt.