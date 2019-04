Studie: Mehrheit der Flüchtlinge will sich integrieren

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Nach einer Studie der Schiller-Universität Jena wollen sich 92 Prozent der seit 2013 in Thüringen angekommenen Flüchtlinge in die Gesellschaft integrieren. Eine Mehrheit von 80 Prozent möchte die deutsche Kultur übernehmen, gleichzeitig aber die Kultur ihres Heimatlandes bewahren, geht aus der am Dienstag in Erfurt vorgelegten Studie im Auftrag der Landesregierung hervor.

Zwölf Prozent der Geflüchteten wolle sich assimilieren - unter Aufgabe der Herkunftskultur. Wissenschaftler um den Jenaer Professor Andreas Beelmann haben 906 Menschen im Alter von 18 bis 68 Jahren im Zeitraum von März bis Oktober 2018 nach ihren Einstellungen und Erwartungen sowie Diskriminierungserfahrungen befragt.