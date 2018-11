Ausländerbeauftragte beraten über Jobchancen von Zuwanderern

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Ausländer- und Integrationsbeauftragten der Bundesländer wollen heute die Ergebnisse ihres zweitägigen Treffens in Erfurt bekannt geben. Während der Konferenz sollte es vor allem um die Integration von Zuwanderern in den Arbeitsmarkt und die Folgen eines möglichen Einwanderungsgesetzes gehen. Die gemeinsamen Positionen der Vertreter aus allen 16 Ländern sollen zum Abschluss am Dienstag in einer Resolution zusammengefasst werden. Thüringens Beauftragte für Integration, Migration und Flüchtlinge, Mirjam Kruppa, ist in diesem Jahr Gastgeberin des jährlich stattfindenden Treffens.