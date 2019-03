Ungeregelter Brexit könnte Ausländerbehörde lahmlegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Ein ungeregelter Brexit könnte die Berliner Ausländerbehörde für mehrere Wochen lahmlegen. Darauf hat ihr Leiter Engelhard Mazanke am Freitag bei einer Klausurtagung der Grünen- Fraktion hingewiesen. "Wir wären dann gezwungen, die Ausländerbehörde sechs Wochen komplett für jeden anderen Kunden zu schließen." Denn in dem Fall müssten innerhalb kurzer Zeit rund 18 000 in Berlin lebende Briten betreut werden, die nach dem Brexit keine EU-Bürger mehr wären und einen neuen Aufenthaltstitel bräuchten - und das womöglich ohne klare bundesgesetzliche Rahmenbedingungen.

Mazanke zufolge müsste die Ausländerbehörde allein für die Bewältigung des Brexits um mindestens 25 Mitarbeiter aufgestockt werden. "Bisher wurde kein einziger zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt." Grünen-Fraktionschefin Silke Gebel sagte Unterstützung zu. "Es ist wichtig, dass wir die Ausländerbehörde fit für den Brexit machen", sagte sie. "Dafür werden wir uns einsetzen. Die Türen sechs Wochen zuzusperren, das geht nicht."

Viele der britischen Staatsbürger in Berlin seien im Moment "maximal verunsichert", berichtete Mazanke. Sie benötigen im Falle des Brexits etwa neue Unterlagen zur Krankenversicherung, einen neuen Führerschein und andere Papiere.

Etwa 40 Prozent der rund 18 000 Briten in der Hauptstadt lebten länger als fünf Jahre hier, erläuterte Mazanke. 92 Prozent gingen einer Beschäftigung nach. 20 Prozent seien verheiratet mit Deutschen oder anderen EU-Bürgern. Bemerkenswert angesichts der großen Unsicherheit sei, dass sich bislang nur vergleichsweise wenige einbürgern lassen wollten.

Mazanke zufolge haben bisher gut 8000 Briten in Berlin von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, sich online für einen Aufenthaltstitel für den Fall des ungeregelten Brexits zu registrieren. Welchen Titel sie dann genau erhalten, ist im Einzelfall zu entscheiden. Die Betroffenen müssen dazu zur Ausländerbehörde. Das Berliner Online-Registrierungsverfahren werde inzwischen von anderen deutschen Kommunen wie Düsseldorf kopiert, berichtete Mazanke.

Eigentlich sollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen, nun votierte das britische Parlament jedoch für eine Verschiebung. Sollte Premierministerin Theresa May das Parlament bis kommende Woche doch noch überzeugen, dem mit der EU ausgehandelten Austrittsabkommen ("Deal") zuzustimmen, könnte der Brexit Ende Juni erfolgen - und zwar geordnet und mit zahlreichen Übergangsregelungen. Allerdings ist das alles andere als sicher. Im Moment ist im Gegenteil völlig unklar, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Insgesamt leben 105 480 Briten ohne Doppelpass in Deutschland.