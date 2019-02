Bundesumweltministerin Schulze besucht Atommülllager Asse

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Remlingen/Salzgitter (dpa/lni) - Bundesumweltministerin Svenja Schulze wird sich heute über die Situation im Atommülllager Asse informieren. Die Besichtigung des Lagers in Remlingen bei Wolfenbüttel markiert den Auftakt eines zweitägigen Besuchs der SPD-Politikerin in Niedersachsen. Am Freitag will sich Schulze das geplante Endlager Schacht Konrad in Salzgitter ansehen und mit Betroffenen sprechen.

In der Asse lagern seit mehr als 50 Jahren rund 126 000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Weil täglich Wasser in das marode Bergwerk eindringt, gibt es den gesetzlichen Auftrag, die Asse II unverzüglich stillzulegen. Die Abfälle sollen zurückgeholt werden, wenn das radiologisch und sicherheitstechnisch möglich ist.

Schacht Konrad in Salzgitter ist Deutschlands erstes atomrechtlich genehmigtes Endlager. In dem ehemaligen Eisenerzbergwerk entsteht seit einigen Jahren unter besonderen Bedingungen ein Lager für schwach- und mittelradioaktiven Atommüll. Beide Vorhaben werden seit Jahrzehnten von mehreren Bürgerinitiativen kritisch begleitet.