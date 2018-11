Das AKW Lubmin im Visier: Heli misst radioaktive Strahlung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lubmin (dpa/mv) - Das Bundesamt für Strahlenschutz misst mit Hubschraubern die vom Atomstandort Lubmin ausgehende radioaktive Strahlung. Mit hochsensibler Messtechnik ausgestattete Helikopter der Bundespolizei überflogen dabei am Dienstag in 100-Meter-Bahnen das Areal mit dem stillgelegten Atomkraftwerk und dem Zwischenlager Nord, um die Fläche radiologisch zu kartieren. Die Daten seien Grundlage, um im Falle eines Unfalls Anomalien ausfindig machen zu können, sagte BfS-Referatsleiter Christopher Strobl. Seit 2011 wurden so bereits rund 15 kerntechnische Anlagen in Deutschland kartiert. Nach dem Einsatz über Lubmin überfliegen die Hubschrauber bis Freitag ein weiträumiges Gebiet zwischen Greifswald und Neubrandenburg sowie das nordbrandenburgische Dedelow, wo das BfS wissenschaftliche Untersuchungen zu Caesium-137 macht, das beim Tschernobyl-Unfall vor 32 Jahren freigesetzt wurde.