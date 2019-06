Demonstrationen gegen Atomkraftwerk in Lingen geplant

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Lingen/Hannover (dpa/lni) - Gegen das Wiederanfahren des Atomkraftwerks in Lingen (Landkreis Emsland) wollen Kernkraftgegner demonstrieren. Die Protestkundgebungen sind für Mittwoch und Freitag vor dem Haupttor des Kraftwerks angemeldet, teilten die Anti-Atom-Initiativen am Montag mit. Bei der jüngsten Revision wurde laut Umweltministerium an zwei Heizrohren an einem von vier Dampferzeugern Verschleiß an den Rohrwänden festgestellt.

Die Bürgerinitiativen kritisieren, dass nur 40 Prozent des Rohrleitungssystems der Dampferzeuger überprüft worden seien. Das sei zwar mehr als üblich, schließe aber weitere Korrosionsschäden nicht aus. Das baugleiche Atomkraftwerk Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg sei 2017 ohne vollständige Kontrolle aller Rohre wieder ans Netz gegangen, ein Jahr später seien deutlich mehr Korrosionsschäden gefunden worden, hieß es seitens der Atomgegner.

Das Umweltministerium wolle nicht die vollständige Überprüfung sämtlicher Heizrohre aller Dampferzeuger anordnen, sagte eine Sprecherin: "Die Sicherheit des Kernkraftwerkes ist nicht beeinträchtigt."