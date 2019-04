Symbolische Abschlussbefahrung und Mauerabriss in Gorleben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gorleben (dpa/lni) - In Gorleben soll die Schutzmauer um den als Standort eines Endlagers für hoch radioaktiven Atommüll geltenden Salzstock geöffnet und später weitgehend abgetragen werden. Außerdem soll es eine symbolische Abschlussbefahrung unter Tage geben. Heute werde die Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) ein Teilstück der Mauer an den Landkreis Lüchow-Dannenberg und die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg übergeben, kündigte eine BGE-Sprecherin an. Der Salzstock in Gorleben wurde jahrzehntelang erkundet. 2011 beschloss der Bundestag den Ausstieg aus der Atomenergie, auch andere mögliche Standorte sollen nun geprüft werden. Einrichtungen im Salzstock wurden zurückgebaut, der Erkundungsbereich sollte in einen Dornröschenschlaf versetzt werden.