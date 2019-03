Linke zu Wohnungsdebatte: Kein Grundrecht auf Rendite

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinsberg (dpa/bb) - Wenige Wochen vor dem Start eines Volksbegehrens zur Enteignung großer Wohnungskonzerne hat die Berliner Links-Fraktion ihre Unterstützung bekräftigt. "Es gibt kein Grundrecht auf Rendite", sagte Fraktionschefin Carola Bluhm am Freitag auf einem Fraktions-Klausurtreffen im brandenburgischen Rheinsberg. In einem Papier beider Fraktionschefs heißt es, wer darauf aus sei, mit Wohnraum maximalen Profit zu machen, dem werden Bürger und Politik in Berlin entgegentreten.

Deshalb sei es richtig, alle durch die Verfassung zur Verfügung stehenden Möglichkeiten in Erwägung zu ziehen. "Das schließt die Möglichkeit ein, große Wohnungsunternehmen auf gesetzlicher Grundlage zu vergesellschaften", heißt es in dem Papier weiter. Damit werde zugleich juristisches Neuland betreten, viele Fragen seien zu klären. "Deshalb wird sich die Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus aktiv in die Debatte über den Entwurf eines solchen Gesetzes einbringen."

Angesichts der Mietenexplosion in Berlin will eine Initiative am 6. April das Volksbegehren starten. Ziel ist, Unternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen zu "vergesellschaften". Der Senat solle zur Erarbeitung eines entsprechenden Gesetzes aufgefordert werden.