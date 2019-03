Linke: Verkaufsverbot von öffentlichen Grundstücken

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Rheinsberg (dpa/bb) - Mit Blick auf das Wohnungsproblem in der Hauptstadt schlagen Politiker der Berliner Links-Fraktion vor, dass Grundstücke des Landes nicht mehr verkauft werden dürfen. Das soll in einem Bodensicherungsgesetz festgeschrieben werden, wie aus einem Positionspapier hervorgeht. Darüber wollte die Fraktion am Sonntag am dritten und letzten Tag ihres Klausurtreffens im brandenburgischen Rheinsberg abstimmen.

Wenn sich die Fraktion dafür ausspricht, soll das Papier eine Diskussionsgrundlage für die anderen Fraktionen von Rot-Rot-Grün sein. Darin heißt es: "Boden als Teil der Daseinsvorsorge des Landes Berlin ist unverkäuflich. Dieser Grundsatz soll über die Beschreibung der aktuellen politischen Praxis hinaus nachhaltig vereinbart und gesetzlich verankert werden."