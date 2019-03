Linke und Grüne: Gleiche Besetzung von Männern und Frauen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Linken und Grünen wollen ein Gesetz, damit im Abgeordnetenhaus Männer und Frauen möglichst zu gleichen Teilen vertreten sind. Die Grünen-Abgeordnete Anja Kofbinger stellte am Donnerstag in der Plenarsitzung in Aussicht, dass bis zur Sommerpause ein verfassungsgemäßes Gesetz vorgelegt wird.

Nach Angaben der Linksabgeordneten Ines Schmidt wurde ein Entwurf für ein Paritätsgesetz als Diskussionsgrundlage an die Koalitionspartner Grünen und SPD übergeben. Ein paritätisch besetztes Parlament würde Menschen erreichen, die sich nicht mehr repräsentiert fühlten. Die SPD will das Vorhaben prüfen.

Brandenburg hatte kürzlich als erstes Bundesland ein Gesetz beschlossen, nach dem alle Parteien für die Landtagswahl gleich viele Frauen und Männer als Kandidaten aufstellen müssen. So sollen möglichst gleich viele Männer wie Frauen in den Landtag einziehen.