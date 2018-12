Linke-Abgeordneter Hakan Taş betrunken am Steuer erwischt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Der Berliner Linke-Abgeordnete Hakan Taş ist betrunken Auto gefahren und hat einen kleinen Unfall verursacht. Dabei wurde er am Freitagabend von Polizisten beobachtet und kurz darauf kontrolliert, wie die Polizei am Samstag bestätigte. Nun werde gegen Taş wegen des Verdachts der Unfallflucht und des Autofahrens unter Alkoholeinfluss ermittelt.

Taş teilte am Samstag mit: "Ich bereue zutiefst, gestern alkoholisiert Auto gefahren zu sein." Nach einer "emotional aufwühlenden Reise in die Türkei" habe er am Freitag diesen "großen Fehler" gemacht. Er werde den Ermittlungsbehörden die Möglichkeit zur vollständigen Aufklärung geben. Seine Posten als Sprecher für Innenpolitik, Integration und Partizipation in der Fraktion der Linken im Abgeordnetenhaus und seine Mitgliedschaft im Fraktionsvorstand lasse er ruhen, schrieb Taş. Sein Abgeordnetenmandat will er aber behalten.

Taş fuhr laut Polizei in der Lennéstraße am Tiergarten in Mitte gegen einen Laternenmast und setzte dann seine Fahrt fort. Das fiel Polizisten, die außer Dienst mit einem Auto unterwegs waren, auf. Sie folgten Taş und informierten die Zentrale, die wiederum einen Streifenwagen losschickte. Die Streifenwagenbesatzung beobachtete Taş beim Einparken in der Karl-Heinrich-Ulrichs-Straße in der Nähe des Nollendorfplatzes und sprach ihn an. Der Abgeordnete musste "pusten", dann wurde ihm eine Blutprobe abgenommen. Der Promillewert war noch nicht bekannt.