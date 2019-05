Gratis Mittagessen: Etliche Schulen noch nicht vorbereitet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Berliner Schulen sind noch nicht auf die Einführung des kostenlosen Mittagessens für alle Grundschüler ab 1. August vorbereitet. Das sagte Bildungssenatorin Sandra Scheeres am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. Im Großteil der Schulen werde es keine Probleme geben, in anderen Schulen müsse es Umstrukturierungen etwa im Rahmen von Zeitplänen gegen, so die SPD-Politikerin. "Aber es gibt auch Schulen, wo größere Maßnahmen in Angriff genommen werden müssen." Dazu können etwa Umbauten gehören. Die rot-rot-grüne Koalition hatte das Vorhaben im April beschlossen. Die Gewerkschaft GEW warnt schon seit längerem vor Problemen bei der Umsetzung.