CDU wirft Rot-Rot-Grün Versagen in Verkehrspolitik vor

Berlin (dpa/bb) - Angesichts der Probleme bei der BVG hat die CDU der rot-rot-grünen Koalition und vor allem der SPD Totalversagen in der Verkehrspolitik vorgeworfen. Es gebe keine Konzepte für die Herausforderungen der stark wachsenden Stadt, für einen Ausbau des Nahverkehrs und die Bewältigung der zunehmenden Pendlerströme, sagte der CDU-Abgeordnete Oliver Friederici am Donnerstag in einer Debatte zu den Problemen bei Bus und U-Bahn im Abgeordnetenhaus. Das Agieren von Rot-Rot-Grün sei geprägt von "Überforderung, Überlastung, Unfähigkeit und Streit in der Koalition".

Der SPD-Verkehrspolitiker Tino Schopf wies die Vorwürfe zurück. Die CDU trage nichts substanzielles zur Lösung der Probleme bei. Friedericis Ausführungen nannte Schopf eine "Vollpfostenrede".

Seit Monaten häufen sich im Nahverkehr Verspätungen und Ausfälle, viele Busse und Bahnen sind überfüllt. Hinzu kommt eine schlechte Informationspolitik der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG). Laut BVG liegt das an Fahrzeug- und Personalmangel und einem hohen Krankenstand.