Berliner SPD-Fraktion wählt Saleh erneut zum Vorsitzenden

Berlin (dpa/bb) - Trotz Kritik in den eigenen Reihen ist der Berliner SPD-Fraktionschef Raed Saleh in seinem Amt bestätigt worden. Allerdings kam er bei der turnusmäßigen Wahl am Dienstag auf weit weniger Stimmen als zuvor: 25 der 38 SPD-Abgeordneten im Berliner Abgeordnetenhaus votierten für Saleh. 8 Abgeordnete versagten dem 41-Jährigen in einer geheimen Wahl ihre Stimme. Es gab 5 Enthaltungen.

Die Zustimmung lag damit bei knapp 65,8 Prozent. Bei der letzten Wahl 2016 hatten 34 von 37 anwesenden SPD-Parlamentariern für Saleh gestimmt, also 91,9 Prozent.

Saleh ist als parteiinterner Widersacher des Regierenden Bürgermeisters und SPD-Landeschefs Michael Müller bekannt. Die Wahl galt als Bewährungsprobe. Denn vor 16 Monaten hatten 14 der 38 SPD-Abgeordneten Arbeit und Führungsstil Salehs in einem bis dahin beispiellosen Brandbrief scharf kritisiert. Saleh leitet die SPD-Fraktion im Berliner Landesparlament seit 2011.