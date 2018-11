Berliner Abgeordnetenhaus debattiert über Wohnungsbau

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Das Berliner Abgeordnetenhaus debattiert heute zum wiederholten Male über den Wohnungsbau in der Hauptstadt. Den Antrag hatte die CDU gestellt, die beim Bau neuer Wohnungen eine rückläufige Entwicklung sieht und dem rot-rot-grünen Senat mit Regierungschef Michael Müller (SPD) "Wortbruch" vorwirft. Die Koalition löse ihr Versprechen nicht ein, mehr Wohnungen zu bauen und damit den rasanten Mietenanstieg zu bremsen.

In der Vorwoche hatte das Statistische Landesamt mitgeteilt, dass in Berlin in den ersten drei Quartalen weniger neue Wohnungen als im Vorjahr genehmigt wurden. Demnach wurden 17 200 Baugenehmigungen erteilt, was einem Minus gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 3,7 Prozent entspricht. Wie viele Wohnungen in diesem Jahr tatsächlich gebaut und fertig werden, steht laut Statistikamt allerdings erst im Frühjahr fest.

In Berlin wird dringend bezahlbarer Wohnraum benötigt. Allein die landeseigenen Gesellschaften sollen nach dem Willen von Rot-Rot-Grün bis 2021 insgesamt 30 000 Wohnungen bauen - macht durchschnittlich 6000 pro Jahr. 2017 konnten laut Stadtentwicklungsverwaltung jedoch nur 3011 Neubauwohnungen bezogen werden, 5042 seien im Bau gewesen. Der Senat war zuletzt unter Druck geraten, weil er seinen Zielen hinterherhinkte.