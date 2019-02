Aktionstag für Ehrenamtliche am 16. Februar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Berlin bedankt sich mit einem Aktionstag bei seinen Ehrenamtlichen. Am Samstag, 16. Februar, bieten viele Kultur- und Freizeiteinrichtungen freien Eintritt oder ein besonderes Programm an, wie das Abgeordnetenhaus am Dienstag mitteilte. Rund 40 Prozent der Berliner engagieren sich demnach freiwillig. "Wir in Berlin können uns glücklich schätzen, dass es so viele Ehrenamtliche gibt, denen der soziale Zusammenhalt in unserer Stadt nicht egal ist", sagte der Präsident des Abgeordnetenhauses, Ralf Wieland (SPD).

Der Aktionstag "Berlin sagt Danke" wird zum vierten Mal organisiert. In den Berliner Zoo, viele Theater und Museen kommen Ehrenamtliche an dem tag umsonst. Als Nachweis für das Ehrenamt könne die Berliner Ehrenamtskarte dienen, sagte eine Sprecherin des Referats Bürgerschaftliches Engagement und Demokratieförderung der Senatskanzlei. Auch der Freiwilligenpass, die Jugendleitercard oder ein Nachweis der Initiative über das ehrenamtliche Engagement werden bei vielen Veranstaltern akzeptiert.