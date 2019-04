Abgeordnetenhaus: Gesetz für kostenloses Schulessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Viele Berliner Schüler sollen vom kommenden Schuljahr an ein kostenloses Mittagessen bekommen. Einen entsprechenden Gesetzentwurf will das Abgeordnetenhaus heute beschließen. Demnach gilt die gratis Mahlzeit für rund 170 000 Grundschüler der Klassen eins bis sechs. Bis 2021 soll ein Konzept für vergünstigtes Essen in der Oberstufe vorliegen.

Geplant ist auch eine Verbesserung der Mahlzeiten. Dazu hat die Koalition verschiedene Maßnahmen in einem "Qualitätspaket" zusammengefasst. Für die Bezirke könnte es dafür rund fünf Millionen Euro geben.

In der Plenarsitzung des Abgeordnetenhaus geht es außerdem erneut um den Kampf gegen Antisemitismus. In einer Aktuellen Stunde wollen die Abgeordneten darüber debattieren, wie jüdisches Leben in Berlin besser geschützt werden kann. Mitte März hatte der rot-rot-grüne Senat dazu ein Konzept mit zahlreichen Maßnahmen beschlossen. Demnach soll unter anderem künftig ein hauptamtlicher Beauftragter Präventionsprojekte auf Bezirks-, Landes- und Bundesebene koordinieren.