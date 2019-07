Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa) - Der Deutsche Wetterdienst hat für Norddeutschland eine amtliche Unwetterwarnung vor schweren Gewittern herausgegeben. Demnach können im Osten Schleswig-Holsteins und in Mecklenburg-Vorpommern Gewitter lokal unwetterartig ausfallen. Die am Montagnachmittag herausgegebene Warnung gilt voraussichtlich bis zum frühen Dienstagmorgen. In der Nacht werden sich die Gewitter Richtung Ostsee verlagern und allmählich nachlassen, hieß es.