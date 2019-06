Weiter sommerliche Temperaturen: Aber vereinzelt Gewitter

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/th) - Nach einem sommerlichen Wochenende bleibt es in Thüringen auch kommende Woche warm. Bei Temperaturen bis 31 Grad könne es am Montag aber vereinzelt zu Gewittern kommen, sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Leipzig. Vom Westen ziehen demnach Wolken heran - "da wird die Einstrahlung der Sonne ein bisschen gedämpft und es kann einzelne Schauer geben", so der Meteorologe. Am Dienstag könne es auch im restlichen Thüringen zu Schauern und einzelnen Gewittern kommen. Gleichzeitig rechnete der DWD damit, dass es die ganze Woche sommerlich warm bleibt.

Am Sonntag kamen die Thüringer bei Temperaturen bis 31 Grad in den Genuss des bislang wärmsten Tag des Jahres. Unter blauem Himmel genossen viele die Sonnenstrahlen in Straßencafés, Parks oder der Natur.