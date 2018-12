Wasserstände in Harzflüssen steigen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Ilsenburg (dpa/sa) - Nach Regenschauern in der Nacht zu Sonntag sind in einigen Harzflüssen die Wasserstände angestiegen. Am Ilse-Pegel bei Ilsenburg wurde die niedrigste Alarmstufe 1 ausgerufen, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitteilte. Auch für Warme Bode und Kalte Bode sowie den Fluss Holtemme wurden steigende Wasserstände registriert. Bis Montag sind weitere Niederschläge angekündigt.

Im Juli 2017 waren einige Harzflüsse nach tagelangen Regenfällen übergelaufen und hatten schwere Verwüstungen in mehreren Ortschaften angerichtet. Dabei starb eine 69-jährige Frau, als sie in Wernigerode von den Fluten der Holtemme mitgerissen wurde.