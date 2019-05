Tief "Axel" bringt Starkregen: Lage an Flüssen entspannt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Leipzig (dpa/sn) - Trotz starker Regenfälle ist die Lage an den Flüssen in Sachsen bislang entspannt. Am Dienstag sei zwar westlich der Mulde mit einzelnen Gewittern und Niederschlägen von 20 Litern, im Erzgebirge von 30 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Dies könne aber höchstens bei kleineren Flüssen zu steigenden Pegelständen führen. Die Gefahr von Überschwemmungen bestehe nicht. Auch Hagel und Windböen von bis zu 60 Kilometer pro Stunde könnten auftreten. In der Nacht zu Mittwoch werden dann nach den Angaben im Osten des Freistaats Gewitter erwartet.

Am Montag blieb Sachsen von schweren Unwettern verschont. Die Polizeistellen im Freistaat meldeten am Dienstag keine Einsätze aufgrund von Sturmschäden oder Überschwemmungen.