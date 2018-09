Spätsommerliche Temperaturen am Wochenende im Südwesten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Stuttgart (dpa/lsw) - Kaum eine Wolke ist am Wochenende am Himmel in Baden-Württemberg zu sehen. Bei spätsommerlichen Temperaturen zwischen 19 Grad im Bergland und bis zu 25 Grad am Oberrhein bleibt es am Samstag angenehm warm und trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte. In der Nacht können allerdings vereinzelt Nebelschwaden in Oberschwaben aufziehen. Am Sonntag erwarten die Meteorologen Höchstwerte von 28 Grad. Auch in der nächsten Woche lässt sich die Sonne viel blicken und bringt bis Mittwoch weiterhin T-Shirt-Wetter.