Schnee und Glätte auf den Straßen: Kaltfront zieht heran

Offenbach (dpa/lrs) - Schnee- und Graupelschauer bringen an diesem Donnerstag Straßenglätte nach Rheinland-Pfalz und ins Saarland. Die Kaltfront eines Tiefs vor der norwegischen Küste ziehe heran, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mit. Ab dem späten Nachmittag kommen demnach teils kräftige Schauer auf, auch Gewitter sind möglich. Oberhalb von 500 Metern schneit es, mit bis zu fünf Zentimetern Neuschnee muss der Vorhersage zufolge gerechnet werden. Es wird kälter und nachts frostig, bei bis zu minus drei Grad droht bis in den Freitagmorgen hinein Glätte auf den Straßen.