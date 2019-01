Schnee und Eis machen Probleme im Berufsverkehr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach(dpa) - Schnee und Eis haben am Donnerstag im morgendlichen Berufsverkehr viele Probleme und Verzögerungen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland verursacht. Das Polizeipräsidium Westpfalz meldete 22 wetterbedingte Unfälle, allein 11 davon in Kaiserslautern.

Eine Polizeisprecherin in Trier sagte: "Wir haben hier einige Lastwagen, die quer stehen."

Starker Schneefall hat auch den Verkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn unterbrochen. Seit etwa 9.15 Uhr seien keine Starts und Landungen mehr möglich, sagte eine Sprecherin. Bahnen und Vorfelder müssten freigeräumt werden. "Unser Winterdienst ist im Dauereinsatz und räumt und räumt und gibt alles, damit es bald weitergehen kann." Wie viele Flüge betroffen sind, konnte die Sprecherin zunächst nicht sagen.

Heute sollen wieder bis zu fünf Zentimeter Schnee fallen, wie der Deutsche Wetterdienst in Offenbach mitteilte. Besonders am Vormittag sei mit Schneefällen zu rechnen. Im Laufe des Tages werde es dann gebietsweise sonnig und niederschlagsfrei.

In der Nacht zum Freitag soll es dann schon wieder schneien, im Süden können die Flocken später in Schneeregen übergehen. Teilweise kann es auch zu gefrierendem Regen mit erhöhter Glättegefahr kommen.