Mann stirbt durch Sturm, Zugverkehr in NRW eingestellt

Düsseldorf (dpa) - Gestrandete Bahnreisende, umgestürzte Bäume, beschädigte Häuser: Heftige Unwetter haben in Nordrhein-Westfalen am Sonntag den Bahnverkehr lahmgelegt und große Schäden verursacht. Ein Autofahrer starb bei Bestwig im Hochsauerlandkreis, als ein entwurzelter Baum während der Fahrt auf sein Auto fiel. In weiten Teilen des Landes kämpften Einsatzkräfte bei mehreren tausend Einsätzen mit umgestürzten Bäumen und abgedeckten Hausdächern. In Bochum wurde eine Feuerwehrfrau von einem Baum getroffen und verletzt, in Köln mussten Einsatzkräfte eine eingeklemmte Person unter einem umgestürzten Baum befreien.

An den großen Bahnhöfen versuchten zahlreiche Reisende, irgendwie an ihr Ziel zu kommen. Mietwagen waren ausgebucht, Taxis kaum zu kriegen. Die Bahn hatte den Zugverkehr komplett gestoppt, nachdem mehrere Strecken von Bäumen blockiert waren und ein sturmbedingter Stromausfall das wichtige Stellwerke in Essen lahmgelegt hatte. Die Bahn versprach, Übernachtungsmöglichkeiten für gestrandete Reisende zu organisieren.

Sturm "Eberhard" war mit Böen bis Windstärke 11 und 12 über NRW hinweggefegt. Für weitere Teile des Landes galt bis in den Abend hinein die zweithöchste Unwetter-Warnstufe des Deutschen Wetterdienstes.

Im zahlreichen Städten und Kreisen waren Feuerwehr und Polizei stundenlang im Dauereinsatz. Bäume wurden entwurzelt, stürzten auf Autos, gegen Häuser oder zerstörten Stromleitungen. Der bei Bestwig getötete Autofahrer war auf einer Landstraße unterwegs, als der Sturm mehrere Bäume entwurzelte. Ein Baumstamm sei direkt auf das Fahrzeug geprallt und habe es unter sich begraben, teilte die Polizei mit. Für den 47-Jährigen sei jede Hilfe zu spät gekommen. Während des Einsatzes seien die Rettungskräfte selbst durch weitere umstürzende Bäume in Gefahr geraten.

Auch der Verkehr auf den Autobahnen war stark beeinträchtigt. An mehreren Stellen stürzten Äste und Bäume auf die Fahrbahn. Auf der A45 südlich von Hagen wurden die Begrenzungen einer Baustelle so stark verschoben, dass die Strecke gesperrt werden musste. In Dortmund war die A40 zeitweise überflutet. Am Möhnesee musste die Feuerwehr mehrere Menschen befreien, die durch umgestürzte Bäume in ihren Autos eingeschlossen gewesen seien - verletzt wurde niemand. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein.

Am Flughafen Köln/Bonn mussten zwei Maschinen wegen der heftigen Böen auf andere Airports umgeleitet werden. Eine Passagiermaschine sei nach Münster geflogen worden, eine Frachtmaschine nach Hamburg, sagte ein Sprecher. Einige weitere Flugzeuge seien beim Anflug durchgestartet und später sicher gelandet. Am Flughafen Düsseldorf lief der Betrieb normal. Passagiere an Bord würden aber sicherlich etwas mehr durchgeschüttelt als sonst, sagte ein Sprecher.

Am Samstag hatte bereits ein anderes Sturmtief mit Namen "Dragi" vor allem in der nördlichen Hälfte Nordrhein-Westfalens große Schäden verursacht. In Mülheim an der Ruhr krachte ein Baum durch das Dach eines Hauses direkt auf ein Sofa, wo kurz zuvor noch ein Bewohner gesessen hatte. In einigen Orten fiel der Strom aus, weil Bäume in die Leitungen gestürzt waren.

Ab Montag erwarten die Experten dann keine so gefährlichen Windstärken mehr. Dafür könnte der Winter zurückkommen: Von Sonntagabend an hält der DWD in Regionen ab 200 Höhenmetern Schnee für möglich. Auch im Flachland könne sich dann eine nasse Schneedecke bilden und den Berufsverkehr gefährden.