Juli-Wetter geht "in meteorologische Geschichtsbücher" ein

Offenbach (dpa) - Der Juli 2019 geht in die Annalen des Deutschen Wetterdienstes ein: "Drei Tage in Folge 40 Grad, dabei 25 Mal Höchstwerte von 40 Grad und mehr - das geht in die meteorologischen Geschichtsbücher ein", sagte Wetterdienst-Sprecher Andreas Friedrich zur vorläufigen Monatsbilanz.

Der Temperatur-Höchstwert von 42,6 Grad lag mehr als zwei Grad über dem bisherigen Rekord. Die Durchschnittstemperatur des Monats war freilich niedriger: 18,9 Grad war es im Juli 2019 warm. Das lag 2,0 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Gegenüber der Vergleichsperiode 1981 bis 2010 betrug die Abweichung 0,9 Grad.

Die Trockenheit erreichte dabei im Juli laut DWD "katastrophale Ausmaße". Mit rund 55 Litern pro Quadratmeter fehlten dem Monat 31 Prozent zu seinem Soll. "In zahlreichen Orten, verteilt in ganz Deutschland, fiel lediglich ein Viertel oder gar Fünftel des Solls", sagte Friedrich.

Etwa 235 Sonnenstunden hatte der Juli - das waren 13 Prozent über dem Soll. Am meisten zeigte sich die Sonne im Saarland mit örtlich mehr als 310 Stunden, am wenigsten an der Nordsee mit teils unter 170 Stunden.

Trotz der gvielen Hitzerekorde war der Juli kein außergewöhnlich heißer Monat. Im Schnitt lagen die Temperaturen zwar rund zwei Grad über dem vieljährigen Mittel, dies sei aber nicht rekordverdächtig, sagte Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

In anderen Jahren habe es im Juli noch höhere Durchschnittswerte gegeben, etwa 2003 oder 2015. In der ersten Julihälfte war es ungewöhnlich kühl, was den Monatsschnitt drücke, sagte Friedrich.