Jecken brauchen Jacken an Karneval

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Die Jecken in Rheinland-Pfalz und im Saarland sollten sich für den Straßenkarneval am Rosenmontag warm anziehen. Nach einem sonnigen Start an Weiberfastnacht erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Montag Kaltluft, Gewitter und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 80 Kilometern pro Stunde, die über Mainz ziehen könnten.

Der Wetterumschwung soll schon am Donnerstagnachmittag beginnen: An Weiberfastnacht ziehen laut DWD im Laufe des Tages Schleierwolken auf, die immer dichter werden. Größtenteils bleibe es aber trocken. In Koblenz erreichten die Temperaturen bis zu 17 Grad, in der Eifel soll es bis zu 14 Grad warm werden.

Das Wetter am Wochenende wird laut Prognose wechselhaft mit einzelnen Schauern und Wolken. Im nördlichen Rheinland-Pfalz werde es voraussichtlich vielerorts regnen.