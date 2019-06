Hitze und schlechte Luft - Fahrverbote im Großraum Paris

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Paris (dpa) - Wegen hoher Ozonbelastung ist der Autoverkehr in der Region der Millionenmetropole Paris stark eingeschränkt. Rund 60 Prozent der zugelassenen Fahrzeuge seien von den Fahrverboten im Großraum Paris betroffen, berichtete die Zeitung "Le Parisien". Auch in anderen französischen Städten wie Lyon dürfen Autos nur eingeschränkt fahren. Frankreich und die Region Paris ächzen seit Anfang der Woche unter einer Hitzewelle. Für morgen und Freitag sagen die Meteorologen mehr als 40 Grad in einigen Teilen des Landes voraus.