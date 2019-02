Frühlingshafte Temperaturen in Rheinland-Pfalz und Saarland

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lnw) - Frühlingshafte Temperaturen halten Einzug in Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Am Donnerstag kann es zwar vormittags noch vereinzelt zu Frost kommen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Am Nachmittag werde es dann aber mild mit Temperaturen bis zu zwölf Grad. Im östlichen Bergland bleibt es ein wenig kühler mit sechs bis acht Grad. Auch am Freitag zeigt sich das Wetter von seiner sonnigen Seite mit Temperaturen bis maximal 13 Grad. Hinzu kommt ein schwacher bis mäßiger Wind aus Südost bis Ost.