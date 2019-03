Frühling beginnt in Brandenburg mit Sonnenschein

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Potsdam (dpa/bb) - Zum kalendarischen Frühlingsanfang können sich die Menschen in Brandenburg auf schönes Wetter mit Sonne und leichten Schleierwolken freuen. "Die Temperaturen klettern am Mittwoch auf 11 bis 13 Grad", sagte eine Sprecherin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Dienstag. Dabei bleibt es trocken in der Region. Der Wind weht nicht mehr so heftig wie in den vergangenen Tagen, kann aber hier und da noch mal auffrischen. "In den Vormittagsstunden nimmt die Bewölkung zu und wird dann immer dichter", sagte die Meteorologin weiter. Nur in der Niederlausitz bleibt es sonnig bis zum Abend. Am 20. März ist kalendarischer Frühlingsanfang, für die Meteorologen hatte der Frühling bereits am 1. März begonnen.