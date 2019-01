Frost und Schnee: Wetterdienst warnt vor glatten Straßen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Vereinzelter Schneefall und überfrierende Nässe haben am Dienstagmorgen in Rheinland-Pfalz und im Saarland zahlreiche Straßen glatt werden lassen. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach gibt es bis ins Flachland Frost mit Temperaturen zwischen null und minus zwei Grad.

Im Laufe des Nachmittags sollen die Schneefälle zunächst nachlassen. In der Nacht zum Mittwoch greife dann ein neues Tief von Westen auf Rheinland-Pfalz und das Saarland über und bringe leichten Schneefall, teilte der DWD mit. Von der Eifel bis zum Pfälzerwald müsse man mit Neuschnee zwischen drei und acht Zentimetern rechnen. Die Temperaturen sinken in der Nacht auf null bis minus zwei Grad im Flachland und bis minus fünf Grad im Bergland.