Freundliches Wetter bis zum Wochenende an Rhein und Saar

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Offenbach (dpa/lrs) - Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird in den kommenden Tagen meist freundlich. "Erst zum Wochenende wird es wieder wechselhafter", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach am Mittwoch. Dann sollen Schauer aus dem Westen an Rhein, Mosel und Saar ziehen.

Am Donnerstag und Freitag werde das Wetter dagegen "durchaus freundlich", sagte der Meteorologe. Mit den Temperaturen gehe es langsam bergauf: Am Donnerstag erreichen sie maximal 23 Grad. Sonne und Wolken wechseln sich ab, es bleibt meist trocken. Bei bis zu 24 Grad bleibt es auch am Freitag mild und zunächst trocken. Erst am Nachmittag steigt laut DWD die Schauerwahrscheinlichkeit.